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Gabar'da musluktan şarıl şarıl petrol akıyor!

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Giriş: 27.05.2023 15:19
Terörden temizlenen Şırnak'ta yer altında saklı kalmış rezervler yüzleri güldürüyor. Şırnak Valiliği zengin ve kaliteli petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili video paylaşımı yaptı.
Gabar’da musluktan şarıl şarıl petrol akıyor!
Gabar'da musluktan şarıl şarıl petrol akıyor!
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