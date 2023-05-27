27 Mayıs 2023, Cumartesi
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Gabar'da musluktan şarıl şarıl petrol akıyor!
Terörden temizlenen Şırnak'ta yer altında saklı kalmış rezervler yüzleri güldürüyor. Şırnak Valiliği zengin ve kaliteli petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili video paylaşımı yaptı.