17 Nisan 2023, Pazartesi
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EYT'yi kaçıranlar için yeni fırsat mı? Kısmi emeklilik fırsatı...
Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3.600 günü dolduranlar emekli olabiliyor. Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı kök aylıkları ne olursa olsun 7.500 lira olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.