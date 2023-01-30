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EYT'de sona gelindi! EYT TEKLİFİ bugün TBMM'de... İlk maaş Mart'ta

A Haber
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Giriş: 30.01.2023 09:14
Son dakika EYT haberi... EYT düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor. 5 maddeden oluşan düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklifin Şubat'ta yasalaşması bekleniyor. EYT'liler ilk maaşlarını Mart'ta alacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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