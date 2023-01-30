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EYT düzenlemesi Meclis'te! AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu detayları açıkladı

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Giriş: 30.01.2023 11:52
EYT'de sona gelindi, yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Akbaşoğlu, “5 milyon çalışana dönük tarihi bir düzenlemedir. Toplam 4 maddeden oluşan sade ve kapsamlı bir düzenlemedir. 8 Eylül 1999’dan beri sigortalılar emekli olabilecek. Prim ve sigortalılık süresini dolduran emekli olabilecek. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor.” dedi.
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