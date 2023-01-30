30 Ocak 2023, Pazartesi
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EYT düzenlemesi Meclis'te! AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu detayları açıkladı
EYT'de sona gelindi, yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Akbaşoğlu, “5 milyon çalışana dönük tarihi bir düzenlemedir. Toplam 4 maddeden oluşan sade ve kapsamlı bir düzenlemedir. 8 Eylül 1999’dan beri sigortalılar emekli olabilecek. Prim ve sigortalılık süresini dolduran emekli olabilecek. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor.” dedi.