24 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Evde bakım yardımı aylık 6 bin lirayı geçecek! Kadınlarda emeklilik yaşı esnetilecek

Evde bakım yardımı aylık 6 bin lirayı geçecek! Kadınlarda emeklilik yaşı esnetilecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2023 14:03
Yeni dönemde sosyal yardımların kapsamı genişliyor. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım yardımı aylık...
Evde bakım yardımı aylık...
Asgari ücret, memur zammı ve EYT…
Asgari ücret, memur zammı ve EYT…
Borç yapılandırma son başvuru tarihi uzatıldı!
Borç yapılandırma son başvuru tarihi uzatıldı!
Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatlarında son durum ne?
Mutfak gazı 11 ay ücretsiz
Mutfak gazı 11 ay ücretsiz
Her hanenin asgari geliri olacak
Her hanenin asgari geliri olacak
Milyonların gözü Meclis’te olacak
Milyonların gözü Meclis'te olacak
Vatandaş mayısta bedava doğal gaz kullandı!
Vatandaş mayısta bedava doğal gaz kullandı!
Karadeniz’de çay hasadı başladı
Karadeniz'de çay hasadı başladı
İkinci tur öncesi algı operasyonu
İkinci tur öncesi algı operasyonu
Merkez Bankası’ndan yeni talimat
Merkez Bankası'ndan yeni talimat
Hükümet programına orta direk damgası!
Hükümet programına "orta direk" damgası!
Daha Fazla Video Göster