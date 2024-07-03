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Enflasyon rakamları açıklandı! Haziran enflasyonu yüzde 1,64 | 6 aylık enflasyon oranı belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 10:10
TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 yükselirken, yıllık bazda enflasyon oranı yüzde 71,60'a geriledi.
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