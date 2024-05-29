En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Emeklilerin kök maaşları yükselecek mi?

Temmuz ayında yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisinin kök maaşlarında değişiklik yaşanacak. Maaşı 10 bin lira olan herkesin kök maaşı etkilenecek.

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