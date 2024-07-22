Emeklilik düzenlemesi Meclis'e geliyor! Ek zam kararı ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Emeklilerin maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

12 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşı düzenlemesi bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşıyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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