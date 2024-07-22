22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Emeklilik düzenlemesi Meclis'e geliyor! Ek zam kararı ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Emeklilerin maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklilik düzenlemesi Meclis'e geliyor! Ek zam kararı ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Emeklilerin maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2024 09:34
12 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşı düzenlemesi bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşıyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emeklilik düzenlemesi Meclis’e geliyor
Emeklilik düzenlemesi Meclis'e geliyor
Aldatıcı reklamlara ceza yağdı
Aldatıcı reklamlara ceza yağdı
Ev piyasası tepetaklak!
Ev piyasası tepetaklak!
Ekonomide 3 yıllık yol haritası
Ekonomide 3 yıllık yol haritası
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu iki kademe birden yükseltti!
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe birden yükseltti!
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti!
Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!
3 bin yıllık Marmara Mermeri
3 bin yıllık Marmara Mermeri
Piyasalar haftayı nasıl kapatacak?
Piyasalar haftayı nasıl kapatacak?
Moody’s’in Türkiye kararı yarın!
Moody's’in Türkiye kararı yarın!
Domates tarlada 4 TL, markette 40 TL!
Domates tarlada 4 TL, markette 40 TL!
Finans devinden dikkat çeken Türkiye yorumu
Finans devinden dikkat çeken Türkiye yorumu
Zam düzenlemesi bu aya yetişir mi?
Zam düzenlemesi bu aya yetişir mi?
Daha Fazla Video Göster