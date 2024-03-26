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Emeklilere özel indirim ve kampanya!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 19:25
Milyonlarca emekliye müjde verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere özel indirim ve kampanyalar düzenleyeceklerini açıkladı. Peki bu kampanyalar ve indirimler neler? İşte detaylar...
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Emeklilere özel indirim ve kampanya!
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