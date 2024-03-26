Emeklilere özel indirim ve kampanya!

Milyonlarca emekliye müjde verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere özel indirim ve kampanyalar düzenleyeceklerini açıkladı. Peki bu kampanyalar ve indirimler neler? İşte detaylar...

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