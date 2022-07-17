17 Temmuz 2022, Pazar
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Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? SSK ve Bağkur'lular...
Milyonların merakla beklediği zamlı emekli maaşların ödeneceği tarihler netleşti. Zamlı maaşlar Temmuz sonuna kadar ödenecek. SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Temmuz’da alacak. Bağkur’lular maaşlarını 28 Temmuz’a kadar alacak. Tüm detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.