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Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? SSK ve Bağkur'lular...

A Haber
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Giriş: 17.07.2022 11:59
Milyonların merakla beklediği zamlı emekli maaşların ödeneceği tarihler netleşti. Zamlı maaşlar Temmuz sonuna kadar ödenecek. SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Temmuz’da alacak. Bağkur’lular maaşlarını 28 Temmuz’a kadar alacak. Tüm detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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