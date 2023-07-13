13 Temmuz 2023, Perşembe
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Emekli zammı Meclis’ten geçti mi? Emekliye ek zam yapılacak mı?
Milyonlarca memur ve emekliye yönelik zammı da içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Milyonların beklediği memur ve emeklinin maaş takvimi netleşti. Emekli zammına ilişkin teklif bugün Genel Kurul’da ele alınacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.