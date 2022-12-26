Emekli ve memur zammı ne olacak? En düşük emekli aylığı ne olacak? Emekli ve memura farklı zam

Asgari ücretin üstünde maaş alan 2023’te ne kadar zam alacak? Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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