26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emekli ve memur zammı ne olacak? En düşük emekli aylığı ne olacak? Emekli ve memura farklı zam

Emekli ve memur zammı ne olacak? En düşük emekli aylığı ne olacak? Emekli ve memura farklı zam

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2022 10:20
Asgari ücretin üstünde maaş alan 2023’te ne kadar zam alacak? Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli ve memura farklı zam
Emekli ve memura farklı zam
2022’de Almanların tercihi Türkiye
2022'de Almanların tercihi "Türkiye"
Yüksek güçlü lazer silahı ALKA!
Yüksek güçlü lazer silahı ALKA!
Yeni rezerv mi bulundu?
Yeni rezerv mi bulundu?
Memur ve emeklilere zam oranı ne olacak?
Memur ve emeklilere zam oranı ne olacak?
Yargıtay’dan kredi kartları kararı
Yargıtay’dan kredi kartları kararı
Yeni müjde ne?
Yeni müjde ne?
Memur ve emeklinin gözü...
Memur ve emeklinin gözü...
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde...
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde...
Gözler EYT düzenlemesinde!
Gözler EYT düzenlemesinde!
2022’de borsa ve altın kazandırdı!
2022'de borsa ve altın kazandırdı!
EYT’de yaş sınırı olacak mı?
EYT’de yaş sınırı olacak mı?
Daha Fazla Video Göster