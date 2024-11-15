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Emekli maaşına 4 formül! Kim ne kadar maaş alacak?

Emekli maaşına 4 formül! Kim ne kadar maaş alacak?

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.11.2024 09:57
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zamları ile ilgili 4 formülden bahsediliyor. Konuya dair Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli bilgiler verdi. İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞINA 4 FORMÜL

4 aylık enflasyon: Yüzde 12.06

Ekim enflasyonu: Yüzde 48.58

1.SENARYO

Kasım-Aralık enflasyonu yüzde 1'er çıkarsa

Yıllık enflasyon: Yüzde 42.58

6 aylık enflasyon: 14.31

SSK Bağkur: 14.31

Emekli Sandığı: 10.15

2.SENARYO

Kasım-Aralık enflasyon yüzde 2'şer çıkarsa

Yıllık enflasyon: 45.42

6 aylık enflasyon: 16.59

SSK Bağkur: 16.59

Emekli Sandığı: 12.35

3.SENARYO

Kasım-Aralık 2,5'ar çıkarsa

Yıllık enflasyon: 46.85

6 aylık enflasyon: 17.73

SSK Bağkur: 17.73

Emekli Sandığı: 13.45

4.SENARYO

Kasım-Aralık 3'er çıkarsa

Yıllık enflasyon: 48.28

6 aylık enflasyon: 18.88

SSK Bağkur: 18.88

Emekli Sandığı: 14.56

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