15 Kasım 2024, Cuma
Emekli maaşına 4 formül! Kim ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zamları ile ilgili 4 formülden bahsediliyor. Konuya dair Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli bilgiler verdi. İşte detaylar…
EMEKLİ MAAŞINA 4 FORMÜL
4 aylık enflasyon: Yüzde 12.06
Ekim enflasyonu: Yüzde 48.58
1.SENARYO
Kasım-Aralık enflasyonu yüzde 1'er çıkarsa
Yıllık enflasyon: Yüzde 42.58
6 aylık enflasyon: 14.31
SSK Bağkur: 14.31
Emekli Sandığı: 10.15
2.SENARYO
Kasım-Aralık enflasyon yüzde 2'şer çıkarsa
Yıllık enflasyon: 45.42
6 aylık enflasyon: 16.59
SSK Bağkur: 16.59
Emekli Sandığı: 12.35
3.SENARYO
Kasım-Aralık 2,5'ar çıkarsa
Yıllık enflasyon: 46.85
6 aylık enflasyon: 17.73
SSK Bağkur: 17.73
Emekli Sandığı: 13.45
4.SENARYO
Kasım-Aralık 3'er çıkarsa
Yıllık enflasyon: 48.28
6 aylık enflasyon: 18.88
SSK Bağkur: 18.88
Emekli Sandığı: 14.56