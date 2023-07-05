05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücretin altına kalan maaşlara iyileştirme olacak mı? A Haber'de değerlendirdi
En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkaracak kanun teklifini Meclis'e sunuldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından da gözler, memur ve emeklilerin maaş zamlarına çevrildi. Tüketici Konfederasyonu Piyasa Gözetim Komisyonu Başkanı Murat Bal A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.