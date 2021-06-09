Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaş tutarını belirleyen nedir? Emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaş artırma formülü nedir?

Emekli aylığını, çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bu açıdan emekli aylığının yüksek olması için üstünden prim hesaplanan kazanç tutarının yüksek, prim ödeme gün sayısının da fazla olması gerekiyor. İşte bu doğrultuda emekli maaşı artırma formülünü ve daha fazlasını Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.