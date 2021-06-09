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Videolar Ekonomi Videoları Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaş tutarını belirleyen nedir? Emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaş artırma formülü nedir?

Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaş tutarını belirleyen nedir? Emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaş artırma formülü nedir?

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Giriş: 09.06.2021 11:56
Emekli aylığını, çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bu açıdan emekli aylığının yüksek olması için üstünden prim hesaplanan kazanç tutarının yüksek, prim ödeme gün sayısının da fazla olması gerekiyor. İşte bu doğrultuda emekli maaşı artırma formülünü ve daha fazlasını Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.
Emekli maaş artırma formülü nedir?
Emekli maaş artırma formülü nedir?
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