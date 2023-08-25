Emekli maaşı 10 bin TL mi olacak? A Haber canlı yayınında hesap makinesi ile tek tek hesapladı net rakam verdi

Emekli maaşlarına ek zam ne zaman yapılacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, A Haber canlı yayınında tek tek hesapladı. Emekli maaşı için rakam verdi.

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