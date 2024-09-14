Elektrikte yeni tarife dönemi! Dar gelirliye destek

Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi başlıyor. Bilindiği faturaların yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Bu sistem değişecek; az tüketen az, çok tüketen çok ödeyecek. Devlet desteği de sadece dar gelirliye verilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN