14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Elektrikte yeni tarife dönemi! Dar gelirliye destek

Elektrikte yeni tarife dönemi! Dar gelirliye destek

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2024 14:21
Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi başlıyor. Bilindiği faturaların yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Bu sistem değişecek; az tüketen az, çok tüketen çok ödeyecek. Devlet desteği de sadece dar gelirliye verilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elektrikte yeni tarife dönemi!
Elektrikte yeni tarife dönemi!
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat
Enflasyonda yol sonu beklentimiz yüzde 41,5
"Enflasyonda yol sonu beklentimiz yüzde 41,5"
Fatura açıklaması: Yüzde 60’ı devletten
Fatura açıklaması: Yüzde 60'ı devletten
ASELSAN’ın 6 aylık cirosu 35,7 milyar TL oldu
ASELSAN’ın 6 aylık cirosu 35,7 milyar TL oldu
Yumurta fiyatları fırladı!
Yumurta fiyatları fırladı!
Asgari ücret tahminini A Haber’de açıkladı
Asgari ücret tahminini A Haber'de açıkladı
Özel okul fiyatlarında artış
Özel okul fiyatlarında artış
İstanbul ve Sabiha Gökçen’de rekor
İstanbul ve Sabiha Gökçen'de rekor
Türkiye’nin kredi notu ’B+’dan ’BB-’ye yükseldi!
Türkiye'nin kredi notu 'B+'dan 'BB-'ye yükseldi!
Kenevir üretimiyle ülke ekonomisine katkı
Kenevir üretimiyle ülke ekonomisine katkı
Türkiye’nin kredi notu yükseldi!
Türkiye'nin kredi notu yükseldi!
Daha Fazla Video Göster