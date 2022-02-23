23 Şubat 2022, Çarşamba
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Elektrik faturalarında indirim 1 Mart'ta! Konutta yüzde 18, esnafta yüzde 25 indirim bekleniyor
Elektrik faturaları düşüyor. Meskenlerde yüzde 18, esnafın faturasında yüzde 25, derneklerin elektriğinde ise yüzde 50'lik bir indirim bekleniyor. Uygulamanın 1 Mart itibariyle başlaması öngörülüyor. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.