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Elektrik faturalarında indirim 1 Mart'ta! Konutta yüzde 18, esnafta yüzde 25 indirim bekleniyor

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 13:38
Güncelleme:23.02.2022 13:39
Elektrik faturaları düşüyor. Meskenlerde yüzde 18, esnafın faturasında yüzde 25, derneklerin elektriğinde ise yüzde 50'lik bir indirim bekleniyor. Uygulamanın 1 Mart itibariyle başlaması öngörülüyor. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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