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Ekonomi yönetiminde yatırım çıkarması! Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan Marakeş’e gidiyor

A Haber
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Giriş: 05.10.2023 14:16
Ekonomi yönetimi yatırımcı turunda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'daki görüşmelerden sonra Fas'a geçecek. Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile birlikte Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılacak.
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