Düzbağ Barajı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Son dakika haberine göre Gaziantep'in 30 yıl boyunca su sorununu çözecek Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı bugün hizmete açılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dev projenin açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

Gaziantep'in 2050 yılına kadar su sorununu çözecek olan Düzbağ İçmesuyu Projesi'nde bulunan Düzbağ Barajı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından online olarak açılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılıp, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın online olarak açacağı Türkiye'nin en büyük ikinci su projesi olan Düzbağ İçmesuyu Projesi'nde bulunan Düzbağ Barajı'nın açılış töreni, 12 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Kahramanmaraş Çağlayancedit İlçesi'ne bağlı Düzbağ'da gerçekleşecek.

DÜZBAĞ İÇMESUYU TEMİN PROJESİ

Melen Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük içme suyu projesi olan, 1 milyar TL bütçesiyle Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak olan Düzbağ İçmesuyu Projesi, suyun alındığı Göksu çayından kentimizin ana deposuna kadar olan kısmı Ağustos 2019 yılı itibariyle tamamlanmış ve Göksu çayının membaa kalitesindeki kar suları şehrimizin büyük bir kısmına musluklarından ulaştırılmaya başlanmıştır. Düzbağ Projesi; Proje üç aşamadan oluşuyor, ilk aşamada regülatöre dayalı isale hattı, ikinci aşamada Arıtma Tesisi yapılması ve üçüncü aşamada ise baraj bulunmaktadır. İlk aşamada hayata geçen, regülatöre dayalı isale hattı ile baraj yapılana kadar şehrimize membaa kalitesindeki suyun iletilmesi sağlanmıştır. Şehrimize getirilen su mevcut Hacibaba Arıtma Tesisinde arıtımı yapılarak vatandaşlarımıza şebekeden servis edilmektedir.





Birinci aşamada tamamlanan Regülatöre Dayalı İsale Hattı kapsamında, 135 kilometrelik bir mesafeden getirilecek su için; 2,6 metre çaplı borulardan oluşan 80 km bir isale hattı, 2,4 metre çaplı 22 km bir temiz su iletim hattı ve 1,2 metre çaplı toplam 25 km şehir içi dağıtımı sağlayacak dağıtım hatları inşa edilecek, projenin şehre doğal eğimle su temini amacını sağlayabilmesi için 3600 metre uzunluğunda, 5.6 metre çapında bir tünel açılmıştır.

Gaziantep her yıl 100 milyon TL su temini için enerjiye bedel ödemektedir. Düzbağ Projesinin bütün bileşenleri tamamlandığında Gaziantep hem ucuz, hem daha kaliteli hem de enerjiden bağımsız bir su temini sistemine sahip olacaktır.





Gaziantep'in can suyu niteliği taşıyan ve şehrin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan dev projede; Düzbağ Regülatörü, Düzbağ Yükleme Havuzu, Düzbağ Terfi Merkezi, Düzbağ Tüneli, Düzbağ İsale Hattı gibi yapıların inşaatı 2019 Ağustos ayında tamamlanmış ve Gaziantep membaa kalitesindeki suya kavuşmuştur. Şehre ulaştırılan suyun tüm bölgelere dağıtımını sağlayacak olan İletim Hattı ve Dağıtım Hattı çalışmaları ise 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.