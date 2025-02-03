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Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Düşüşler alım fırsatı

Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Düşüşler alım fırsatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 14:17
Altın haftaya nasıl başladı? Gram altında son durum ne? Ticaret savaşının küresel piyasalarda yansıması ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "2025 yılı çok karışık bir yıl olacak" dedi.
Düğün ve altın borcu olanlar dikkat! Rakam verdi DÜĞÜN VE ALTIN BORCU OLANLAR DİKKAT! RAKAM VERDİ

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Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Düşüşler alım fırsatı
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