Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Düşüşler alım fırsatı

Altın haftaya nasıl başladı? Gram altında son durum ne? Ticaret savaşının küresel piyasalarda yansıması ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "2025 yılı çok karışık bir yıl olacak" dedi.

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