Dolarda düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Yeni ekonomik modele destek ne durumda?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirler piyasaya doping oldu. Döviz bürolarında 'satış' yoğunluğu yaşandı Dolar 11,08 TL'yi, Euro 12,55 TL'yi gördü. Vatandaş ve iş dünyası yeni açıklanan tedbirlere tam destek verdi. Dövizdeki dalgalanma için yeni finanslar araçlar devreye alındı, TL mevduatına kur kalkanı geldi. Bankadaki TL mevduatı kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek. MÜSİAD ve ASKON düşük faiz odaklı politikaya destek verdi. Peki dolarda düşüş sürecek mi? Yeni sistem nasıl işleyecek? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayını katılan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.