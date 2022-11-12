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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm verilerini paylaştı

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Giriş: 12.11.2022 16:04
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığın ülke genelinde kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili resmi sosyal medya hesabından “Neden mi kentsel dönüşüm” başlığı ile İstanbul Kirazlıtepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının anlatıldığı bir video yayınladı.
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