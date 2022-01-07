07 Ocak 2022, Cuma
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Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının yarısı tamamlandı.