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Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı

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Giriş: 07.01.2022 09:42
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının yarısı tamamlandı.
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Hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı
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