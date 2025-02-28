28 Şubat 2025, Cuma
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Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor! TEM’in detayları belli oldu
Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren ikinci emeklilik hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre konuşmasında da değindiği sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Emekli olduktan sonra maaşın düşmesinin önüne geçilecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli olmaya başladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.