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Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor! TEM’in detayları belli oldu

Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor! TEM’in detayları belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 10:09
Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren ikinci emeklilik hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre konuşmasında da değindiği sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Emekli olduktan sonra maaşın düşmesinin önüne geçilecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli olmaya başladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
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Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor! TEM’in detayları belli oldu
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