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Çalışan emekliye 5 bin TL! Kanun teklifi TBMM’den geçerek yasalaştı

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Giriş: 27.12.2023 19:07
Son dakika... Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte ödemeler hesaplara geçecek.
Çalışan emekliye 5 bin TL yasalaştı
Çalışan emekliye 5 bin TL yasalaştı
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