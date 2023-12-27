Çalışan emekliye 5 bin TL! Kanun teklifi TBMM’den geçerek yasalaştı

Son dakika... Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte ödemeler hesaplara geçecek.