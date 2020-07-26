Çalışan anneye bakıcı desteği artırıldı

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 Avrodan 300 Avroya çıkarıldığını açıkladı. Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 Avrodan 300 Avroya çıkarıldığını açıkladı.