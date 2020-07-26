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Çalışan anneye bakıcı desteği artırıldı

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Giriş: 26.07.2020 10:44
Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 Avrodan 300 Avroya çıkarıldığını açıkladı. Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 Avrodan 300 Avroya çıkarıldığını açıkladı.
Çalışan anneye bakıcı desteği artırıldı
Çalışan anneye bakıcı desteği artırıldı
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