29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bozkır kartalı Yörük Konya’dan Çad’a uçtu! 1 haftada Çad’a ulaştı

Bozkır kartalı Yörük Konya’dan Çad’a uçtu! 1 haftada Çad’a ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2024 15:53
Nesli tükenme tehlikesi altında olan bozkır kartalı Yörük uydu takip cihazıyla takip ediliyor. 2022'de bozkır kartalı Yörük, Konya'dan Afrika'ya 1 haftada ulaşmıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bozkır kartalı 1 haftada Çad’a ulaştı
Bozkır kartalı 1 haftada Çad’a ulaştı
Çiftçi kayıt sistemi başvuruları başlıyor!
Çiftçi kayıt sistemi başvuruları başlıyor!
Selçuk narı yurt dışına ihraç ediliyor
Selçuk narı yurt dışına ihraç ediliyor
Fahiş fiyata geçit yok!
Fahiş fiyata geçit yok!
Taşıt alım satımında yeni dönem
Taşıt alım satımında yeni dönem
700 bin kişiye kira cezası geliyor
700 bin kişiye kira cezası geliyor
Yüksek faiz dönemi kapanıyor
Yüksek faiz dönemi kapanıyor
Kira gelirlerini beyan etmeyenler yandı
Kira gelirlerini beyan etmeyenler yandı
Bakan Şimşek istifa haberlerine isyan etti
Bakan Şimşek istifa haberlerine isyan etti
Fındıklar horon eşliğinde toplanıyor
Fındıklar horon eşliğinde toplanıyor
Ekmek paralarını defne yaprağından çıkarıyorlar
Ekmek paralarını defne yaprağından çıkarıyorlar
Çalışma hayatı için 4 yeni formül
Çalışma hayatı için 4 yeni formül
Daha Fazla Video Göster