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Borsa güne nasıl başladı?

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Giriş: 19.02.2024 10:25
Yabancı girişi hızlandı, 15 haftada net alım 5,9 milyar dolar. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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