Borsa güne nasıl başladı?

Yabancı girişi hızlandı, 15 haftada net alım 5,9 milyar dolar. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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