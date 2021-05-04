Bodrum'da sezonluk lüks villa 300.000 TL! Pandemi fiyatları tavan yaptırdı

Koronavirüs döneminde Bodrum tatilcilerin sığınağı oldu. Koronadan kaçanların talebi, doğal olarak satılık ve kiralık konut fiyatlarını da artırdı. PARA Dergisi'nin haberine göre, ilçede villadan müstakil evlere, rezidanslardan sıradan konutlara, yaşanabilecek her tür gayrimenkule yönelik talep adeta patladı. Deniz gören lüks villaların aylık kirası 100 bin TL'ye kadar çıktı.