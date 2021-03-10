Binlerce kişi arasından seçilip Rusya'ya eğitim gören Türk mühendisler Akkuyu'yu A Haber'e anlattı

9 bin adayın arasından seçilip Rusya'ya giden Türk mühendislerden Orçun Çoban ve Çiğdem Şarlayan, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin önemini A Haber'e anlattı.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

9 bin adayın arasından seçilip Rusya'ya giden 50 Türk mühendis arasında yer alan Orçun Çoban ve Çiğdem Şarlayan Akkuya'da süreci A Haber'e anlattı.

"1970 YILINDAN BERİ ÜLKEMİZİN HAYALİ"

Hacettep Üniversitesi'nde okurken 2013 yılında programa katıldığını ifade eden Orçun Çoban, "Eğitime katılmadan önce aklımızda soru işaretleri vardı. Çünkü Akkuyu projesi ülkemizin 1970 yılından itibaren hayaliydi. Gerçekleşir mii gerçekleşmez mi diye soru işaretleri vardı aklımızda... Fakat biz ülkemizin istikrarına güvendik, Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bize güvendi. Bizi oraya (Rusya) eğitime gönderdiler. Bize birilerinin inandığını ve güvendiğini bilerek orada bu sorumlulukla davranıp eğitimimizi tamamladık ve işimizin başına geldik. Santralimiz aralıksız bir şekilde plana uygun olarak 7 gün 24 saat esasına uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Rusya'daki örnek nükleer enerji santrallerinde staj gördük. Güvenlik açısından oradaki santrallerle aynı güvenlik derecesine uygun, güvenlik sistemleri Akkuyu'da da kullanılıyor. Çok üstün düzey bir santral. Bizim santralimiz temiz enerji üretimine odaklı bir santral olacak." ifadelerini kullandı.

AKKUYU'NUN RUSYA'DAKİ SANTRALLERDEN FARKI

ODTÜ'de fizik bölümü okurken programa katıldığını ifade eden Çiğdem Şarlayan, "Rusya'da 1 yıl hazırlık okudum, 5 buçuk yıl eğitim aldm ve sonradan Akkuyu'da göreve gelip başladım. Burada gördüğümüz santralin Rusya'dakilerden farkı teknoloji bakımından en üst düzeyde oluşturulmaktadır. Bu santral suyla soğutulabilecek bir santral olacaktır. Sadece elektrik içinde değil tarım, sağlık alanlarında bu santral bizim gelişmemezi sağlayacak. İstihdam olarak da büyük katkısı olacak." dedi.