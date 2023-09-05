05 Eylül 2023, Salı
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BDDK'dan kredilerle ilgili yeni düzenleme
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Döviz pozisyonundan dolayı kredi alamayan şirketler, yabancı para pozisyonunu limitin altına düşürmeyi taahhüt ederse kredi kullanabilecek. İşte detaylar...