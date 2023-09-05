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BDDK'dan kredilerle ilgili yeni düzenleme

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Giriş: 05.09.2023 10:39
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Döviz pozisyonundan dolayı kredi alamayan şirketler, yabancı para  pozisyonunu limitin altına düşürmeyi taahhüt ederse kredi kullanabilecek. İşte detaylar...
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BDDK’dan kredilerle ilgili yeni düzenleme
BDDK'dan kredilerle ilgili yeni düzenleme
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