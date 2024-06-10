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Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 09:16
Güncelleme:10.06.2024 09:30
Emekli bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. 10-14 haziran arasında ödemeler tamamlanmış olacak. Ödemeler hangi takvime göre ilerleyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.
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Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
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