Başkan Erdoğan'ın 'Salgın sürecinin ciddi ekonomik sonuçları olacak' sözlerini Faruk Erdem yorumladı |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek olan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Salgın sürecini ciddi ekonomik sonuçları olacak" sözleri ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.