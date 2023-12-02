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Başkan Erdoğan'dan 'tek zam' mesajı

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Giriş: 02.12.2023 17:04
Asgari ücret 2024 için maraton başladı. Asgari ücret tespit komisyonu 11 Aralık'ta toplanacak. Yıl sonu yaklaşırken hemen herkesin aklında aynı soru var: Asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'ın tek zam mesajı ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.
Başkan Erdoğan’dan ’tek zam’ mesajı
Başkan Erdoğan'dan 'tek zam' mesajı
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