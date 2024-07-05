05 Temmuz 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Düşüş daha yeni başladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin dönüşünde aralarında A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül'ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, "Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek. Programımız çalışıyor. Başlangıçta program yok dediler, sonra bu program çalışmaz dediler, sonra para geliyor ama bu sıcak para dediler. Sürekli bir kulp, bir hata üzerinde yoğunlaşıyorlar. Tabii ki sorunlarımız var ama bu sorunları çözecek güçlü bir siyasi irade var." dedi.