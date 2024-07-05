05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Düşüş daha yeni başladı!

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2024 14:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin dönüşünde aralarında A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül'ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, "Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek. Programımız çalışıyor. Başlangıçta program yok dediler, sonra bu program çalışmaz dediler, sonra para geliyor ama bu sıcak para dediler. Sürekli bir kulp, bir hata üzerinde yoğunlaşıyorlar. Tabii ki sorunlarımız var ama bu sorunları çözecek güçlü bir siyasi irade var." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon açıklaması: Düşüş daha yeni başladı!
Enflasyon açıklaması: Düşüş daha yeni başladı!
Yabancı yatırımcının ilgisi artıyor
"Yabancı yatırımcının ilgisi artıyor"
Sosyal yardım ödemeleri arttı!
Sosyal yardım ödemeleri arttı!
İşte kalem kalem yeni maaşlar!
İşte kalem kalem yeni maaşlar!
4 reaktörden ilki bitme aşamasında
4 reaktörden ilki bitme aşamasında
Altında yeni rekor mu gelecek?
Altında yeni rekor mu gelecek?
Kimin maaşı ne kadar oldu?
Kimin maaşı ne kadar oldu?
Kriptoda yeni dönem başladı!
Kriptoda yeni dönem başladı!
Yeni kira tarifesi ne oldu?
Yeni kira tarifesi ne oldu?
Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?
Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?
İşte emeklilerinin alacağı maaşlar
İşte emeklilerinin alacağı maaşlar
İşte memur ve memur emeklisi maaşları!
İşte memur ve memur emeklisi maaşları!
Daha Fazla Video Göster