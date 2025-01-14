Başkan Erdoğan’dan boykot çağrısı! Fahiş fiyatla mücadele nasıl olmalı?

Yeni yılda zam oranları açıklanmadan bazı market ve mağazalarda etiket fiyatları arttı, kiralar da aynı oranda yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da fahiş fiyat artıran iş yerlerine karşı boykot çağrısı yapmıştı. A Haber ekibi sokağa çıktı, vatandaşa mikrofon uzattı. İşte detaylar…

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