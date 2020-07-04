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Başkan Erdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız |Video

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Giriş: 04.07.2020 18:31
Güncelleme:04.07.2020 18:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında "Enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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