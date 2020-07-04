- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında "Enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.