Başkan Erdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında "Enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.