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Bankaya gitmeden nasıl ev alınır?

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Giriş: 03.09.2022 16:16
Güncelleme:03.09.2022 16:18
Bankadan kredi almadan, evrak işleri uğraşmadan ve faiz ödemeden ev, araba veya motosiklet almak mümkün. Borçlanmadan sadece tasarruf ederek ev ve otomobil almak mümkün. Tasarruf finansmanı modeli ile çalışan altı firma BDDK’dan lisans aldı.
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