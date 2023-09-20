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Avrupa'nın en büyük santrali! Kalyon Enerji'den dev güneş santrali

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 08:55
Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Karapınar Güneş Enerjisi Dantrali kapılarını basın mensuplarına açtı. Avrupa’nın en büyük santralinin detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy anlattı.
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