20 Eylül 2023, Çarşamba
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Avrupa'nın en büyük santrali! Kalyon Enerji'den dev güneş santrali
Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Karapınar Güneş Enerjisi Dantrali kapılarını basın mensuplarına açtı. Avrupa’nın en büyük santralinin detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy anlattı.