Avrupa’da en çok kazandıran Borsa İstanbul! Rekorlar sürecek mi? Uzman isim A Haber’de yorumladı

A Haber Özel | Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta rekor kırdı. Avrupa'nın da en çok kazandıran borsası oldu. Dolarda gerilemeyi takip ettik. Küresel çapta dolardan bir kaçış söz konusu. Dolar endeksi 2,5 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Dolar/TL’de de düşüş sürüyor. Kurdaki bu hareket devam edecek mi? Peki borsada bu yükseliş sürecek mi? Yeni yıl için beklentileriniz ne yönde? Tüm soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Ekonomist Belgin Maviş verdi.

Ekonomist Belgin Maviş'in açıklamaları:

"Borsaya teknik olarak baktığımızda bin 408 seviyesi oldukça önemli bir direnç noktası. Dün de bin 406 seviyesini aşmakta bir hayli zorlandı. Ancak gün sonuna doğru yeniden gelen alımlar endekse güç verdi ve haftayı bin 408 seviyesinde rekorla kapadı.

Aylık olarak değerlendirmelere bakıldığında ciddi bir kazanç söz konusu. Yüzde 9'a varan bir yükseliş söz konusu. Burada Merkez Bankası tarafından atılan adımlar ve Naci Ağbal'ın hafta içi yaptığı açıklamalar olumlu etki yarattı.

Kur tarafına bakıldığı zaman gelişmeler bir gün sonra yaşandı. FED Başkanı Powell'ın sözleri doların aşağı yönde hareketini hızlandırdı. CAATSA tarafından gelen yaptırımlar Borsa İstanbul'un yolundan çevirmedi. Önümüzdeki hafta bin 408 seviyesinin üzerinde iki kapanış gerçekleştirse ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı açıklamalardan sonra teknik olarak bin 445 seviyeleri görülebilir."