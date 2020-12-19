19 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Avrupa’da en çok kazandıran Borsa İstanbul! Rekorlar sürecek mi? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Avrupa’da en çok kazandıran Borsa İstanbul! Rekorlar sürecek mi? Uzman isim A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2020 12:47
Güncelleme:19.12.2020 12:54
A Haber Özel | Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta rekor kırdı. Avrupa'nın da en çok kazandıran borsası oldu. Dolarda gerilemeyi takip ettik. Küresel çapta dolardan bir kaçış söz konusu. Dolar endeksi 2,5 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Dolar/TL’de de düşüş sürüyor. Kurdaki bu hareket devam edecek mi?  Peki borsada bu yükseliş sürecek mi? Yeni yıl için beklentileriniz ne yönde? Tüm soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Ekonomist Belgin Maviş verdi.

Ekonomist Belgin Maviş'in açıklamaları:

"Borsaya teknik olarak baktığımızda bin 408 seviyesi oldukça önemli bir direnç noktası. Dün de bin 406 seviyesini aşmakta bir hayli zorlandı. Ancak gün sonuna doğru yeniden gelen alımlar endekse güç verdi ve haftayı bin 408 seviyesinde rekorla kapadı.

Aylık olarak değerlendirmelere bakıldığında ciddi bir kazanç söz konusu. Yüzde 9'a varan bir yükseliş söz konusu. Burada Merkez Bankası tarafından atılan adımlar ve Naci Ağbal'ın hafta içi yaptığı açıklamalar olumlu etki yarattı.

Kur tarafına bakıldığı zaman gelişmeler bir gün sonra yaşandı. FED Başkanı Powell'ın sözleri doların aşağı yönde hareketini hızlandırdı. CAATSA tarafından gelen yaptırımlar Borsa İstanbul'un yolundan çevirmedi. Önümüzdeki hafta bin 408 seviyesinin üzerinde iki kapanış gerçekleştirse ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı açıklamalardan sonra teknik olarak bin 445 seviyeleri görülebilir."

Avrupa’da en çok kazandıran! Rekor sürecek mi?
Avrupa’da en çok kazandıran! Rekor sürecek mi?
Dolar endeksi 2,5 yılın en düşük seviyesinde!
Dolar endeksi 2,5 yılın en düşük seviyesinde!
Kredi kartlarıyla ilgili flaş karar!
Kredi kartlarıyla ilgili flaş karar!
Yapılandırmada son günler
Yapılandırmada son günler
2021 yılı asgari ücreti ne kadar olacak?
2021 yılı asgari ücreti ne kadar olacak?
17 Aralık'ın hedefi ekonomiydi
17 Aralık'ın hedefi ekonomiydi
Yeni yılda AGİ ne kadar olacak?
Yeni yılda AGİ ne kadar olacak?
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Merkez Bankası'ndan flaş 'döviz' kararı!
Merkez Bankası'ndan flaş 'döviz' kararı!
Kira desteği sonrası esnafa yeni destekler gelecek mi?
Kira desteği sonrası esnafa yeni destekler gelecek mi?
Bakan Dönmez: TAP'a ilk doğalgazı verdik
Bakan Dönmez: TAP'a ilk doğalgazı verdik
Yeni hat kurulacak! Türkiye lehine olacak
Yeni hat kurulacak! Türkiye lehine olacak
Daha Fazla Video Göster