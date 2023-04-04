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Asgari ücrete Temmuz zammı yolda! Enflasyon ayarı… Asgari ücret kaç lira olacak? İşte olası oranlar

A Haber
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Giriş: 04.04.2023 09:48
Asgari ücrete yapılacak 'ara zam' için, Başkan Erdoğan Temmuz ayını işaret etmişti. Mart ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla muhtemel zam oranı da netleşmeye başladı. İşte ortaya çıkan tablo...
Asgari ücrete enflasyon ayarı ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI

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