04 Nisan 2023, Salı
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Asgari ücrete Temmuz zammı yolda! Enflasyon ayarı… Asgari ücret kaç lira olacak? İşte olası oranlar
Asgari ücrete yapılacak 'ara zam' için, Başkan Erdoğan Temmuz ayını işaret etmişti. Mart ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla muhtemel zam oranı da netleşmeye başladı. İşte ortaya çıkan tablo...