Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Milyonlarca çalışan asgari ücretin belli olmasını heyecanla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. Toplantısının her an yapılması söz konusu. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Peki Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. Faruk Erdem, “Asgari ücret için komisyon toplantısı her an olabilir. Bu toplantıdan ziyade aradaki görüşmeler önemli. Biz birazda onun peşindeyiz oradan bilgi almanın peşindeyiz. Sendikalar arasında toplantı oluyor, bakanlı ile görüşmeler yapılıyor. Oradaki görüşmeler ve çalışmalar devam ediyor. Burada kabuğuna çekilme durumu yok. Perde arkasında ciddi görüşmeler yapılıyor. Yani ko0misyon toplantısı olduğu zaman herkes hazır geliyor. Memur ve memur emeklisi için yapılacak zam yüzde 50’li olacak. Bunun referans olması gerekir. Asgari ücrette zammın yüzde 50’yi bulması lazım. Bununla beraber net asgari ücret 17 bin 103 TL’ye kadar çıkıyor. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dokunuşu olur mu? Bekleme halindeyiz. Yıllık belirleneceği için Zam konusunda beklentiler biraz daha yukarı çekildi.” dedi.

