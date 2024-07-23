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Altın ve gümüş güneşli günler görecek deyip tarih verdi! Gram altın 3 bin TL olur mu? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Altın ve gümüş güneşli günler görecek deyip tarih verdi! Gram altın 3 bin TL olur mu? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 09:56
Altında yön nereyi gösteriyor? Haftaya yükselişle başlayan altın Merkez Bankası faiz  kararı sonrası ne olur? Piyasa Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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