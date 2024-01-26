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Altın ve borsada yön ne olacak? Merkez Bankası'nın faiz kararı neleri etkileyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 11:49
Merkez Bankası faizleri yüzde 45'e yükselti. Karar sonrası piyasalarda ne oluyor?  Altın ve borsada yön ne olacak? Ay sonunda FED faiz ile ilgili ne karar verecek? Beklentiler ne yönde? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi.
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