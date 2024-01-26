26 Ocak 2024, Cuma
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Altın ve borsada yön ne olacak? Merkez Bankası'nın faiz kararı neleri etkileyecek?
Merkez Bankası faizleri yüzde 45'e yükselti. Karar sonrası piyasalarda ne oluyor? Altın ve borsada yön ne olacak? Ay sonunda FED faiz ile ilgili ne karar verecek? Beklentiler ne yönde? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi.