06 Haziran 2022, Pazartesi
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Altın haftaya yükselişle başladı! Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimden flaş gram altın tahmini
Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor. Bu haftaki beklentiler neler? A Para muhabiri Ahmet Şimşek detayları aktardı. Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.