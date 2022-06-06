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Altın haftaya yükselişle başladı! Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimden flaş gram altın tahmini

A Haber
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Giriş: 06.06.2022 13:50
Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor. Bu haftaki beklentiler neler? A Para muhabiri Ahmet Şimşek detayları aktardı. Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
Flaş gram altın tahmini FLAŞ GRAM ALTIN TAHMİNİ

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