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Altın fiyatlarında yön ne olur? Borsada yükseliş sürecek mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 24.08.2022 09:26
Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar yeni güne nasıl başladı? Borsada yükseliş sürecek mi? Altın fiyatlarında beklentiler neler? Alım için uygun seviye ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Altında yön ne olur? ALTINDA YÖN NE OLUR?

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