24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Altın fiyatlarında yön ne olur? Borsada yükseliş sürecek mi? Uzman ekonomist değerlendirdi
Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar yeni güne nasıl başladı? Borsada yükseliş sürecek mi? Altın fiyatlarında beklentiler neler? Alım için uygun seviye ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.