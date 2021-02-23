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Alman basınından dikkat çeken analiz! Türkiye ekonomisine övgü dolu sözler: Küresel çaptaki ekonomik başarısı ses getirdi

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Giriş: 23.02.2021 19:28
Güncelleme:23.02.2021 19:29
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, küresel ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Bir yıldır süren ölümcül salgında, 2009 küresel krizine göre dört kat daha fazla istihdam kaybı yaşanırken, ekonomistlerin yaptıkları açıklamalara göre istihdam piyasasında yaşanan derin kriz de etkilerini hissettiriyor. Bu noktada Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a iftiralarla saldıran CHP Türkiye'nin pandemi sürecindeki başarısını adeta görmezden geldi. Albayrak'ın uyguladığı kararlı ekonomi ve faiz politikalarıyla Türk ekonomisi dünyada örnek gösterilen ivme istikrar yakaladı. CHP'li isimler her ne kadar algı operasyonu yapsa da geçen yılın 3'üncü çeyreğindeki güçlü toparlanmanın ardından pozitif büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin başarısını kaleme alan yeni bir övgü yazısı, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'tan geldi. Analizde, "Dünya devleri iflas bayrağı çekerken Türkiye'nin ekonomik başarısı ses getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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