Alibaba 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans, Turkuvaz Medya merkezini ziyaret etti. Türkiye'ye 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi. İstanbul Havalimanı'na yapacakları yeni yatırımlarla Türkiye'yi bir üs haline getireceklerini belirten Evans, "Türkiye G20 içinde daha üst sıralara yükselecek" dedi.

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