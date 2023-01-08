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Alibaba 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

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Giriş: 08.01.2023 12:20
Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans, Turkuvaz Medya merkezini ziyaret etti. Türkiye'ye 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi. İstanbul Havalimanı'na yapacakları yeni yatırımlarla Türkiye'yi bir üs haline getireceklerini belirten Evans, "Türkiye G20 içinde daha üst sıralara yükselecek" dedi.
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