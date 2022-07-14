14 Temmuz 2022, Perşembe
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Akaryakıtta güncel fiyat tablosu ne oldu? İstanbul'da motorin ve benzin kaç lira? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, motorinden sonra benzinde de indirim oldu. Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Peki güncel fiyat tabelası ne oldu? Motorin ne kadar? Benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.